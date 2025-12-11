Turisti provano il wi-fi gratuito del Comune ma il portale non esiste più Cantone | Ci scusiamo per l' inconveniente rimuoveremo i cartelli
Turisti stranieri tentano di connettersi alla rete Wi-Fi gratuita del Comune di Agrigento, ma scoprono che il portale di accesso non è più attivo. Il Comune si scusa per l'inconveniente e annuncia la rimozione dei cartelli informativi, lasciando i visitatori senza il servizio atteso.
Una coppia di turisti stranieri provano a collegarsi alla wi-fi zone gratuita del Comune di Agrigento, ma il portale internet di accesso non è più disponibile online. L’episodio che è stato segnalato ad AgrigentoNotizie dai frequentatori della zona, si è verificato a Porta di Ponte. Anche alcuni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
