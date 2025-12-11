Turista derubato preleva al bancomat per riavere zaino e cellulare

Un turista a Roma è stato derubato e costretto a prelevare al bancomat per recuperare il suo zaino e il cellulare sottratti. L'episodio evidenzia le difficoltà e i rischi legati alla sicurezza dei visitatori nella capitale, sottolineando l'importanza di adottare precauzioni durante gli spostamenti.

Derubato e costretto a prelevare al bancomat per riavere indietro il maltolto. Vittima un turista che si trovava a Roma. Al termine delle indagini, sono state tre le persone fermate dai carabinieri: due cittadini marocchini, di 28 e 29 anni, e un romano di 52 anni. Per loro le accuse sono furto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

