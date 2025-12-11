Turci | Kean? Come caratteristiche è il profilo giusto per il Milan

Pianetamilan.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tommaso Turci, giornalista di Dazn, ha commentato il profilo di Moise Kean, ritenendolo adatto alle caratteristiche richieste dal Milan. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Radio Rossonera, offrono spunti interessanti sul possibile inserimento dell’attaccante nel progetto rossonero e sulle questioni di mercato in corso.

Tommaso Turci, giornalista per Dazn, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Rossonera sul calciomercato del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

turci kean come caratteristiche 232 il profilo giusto per il milan

© Pianetamilan.it - Turci: “Kean? Come caratteristiche è il profilo giusto per il Milan”