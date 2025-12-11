Tuoro sul Trasimeno l' appello per ritrovare Mattia Barbetti

Tuoro sul Trasimeno è in allerta per la scomparsa di Mattia Barbetti, di cui si sono perse le tracce da alcune ore. La sindaco Maria Elena Minciaroni ha comunicato l’attivo dispiegamento delle ricerche, invitando la comunità a collaborare e a fornire eventuali informazioni utili per ritrovarlo.

Maria Elena Minciaroni, sindaco di Tuoro sul Trasimeno, annuncia sui social che “sono in corso le ricerche di Mattia Barbetti che da alcune ore si è reso irreperibile”.“Si invitano tutti coloro che lo abbiano visto e che lo dovessero vedere a contattare immediatamente le forze dell'ordine e il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Umbria, Tuoro sul Trasimeno, Castello di Montegualandro. Vai su X

Un bellissimo weekend immersi nella magia natalizia, il Lago Trasimeno, da Tuoro a Castglione del Lago, ci hanno regalato delle bellissime emozioni… e domani… Gubbio ? #neipassidifra #lagotrasimeno #alberocastiglionedellago - facebook.com Vai su Facebook

Tuoro, cantieri fermi palazzetto dello sport tra le opere "sospese" - Da mesi la borgata di Tuoro è attraversata da un silenzio innaturale alla luce della presenza di tanti cantieri ancora da ultimare. Lo riporta ilmattino.it