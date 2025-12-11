Tumori numeri record | in Emilia-Romagna salvate 20mila vite in 12 anni Ecco come

In Emilia-Romagna, negli ultimi dodici anni, sono stati salvate circa 20.000 vite grazie a interventi e prevenzione contro i tumori. Con circa 31.000 nuove diagnosi annue e 13.000 decessi, la regione si distingue per i numeri record e i progressi nel settore oncologico. Questo articolo analizza le strategie e i risultati ottenuti nel contrasto a questa sfida sanitaria.

Ogni anno in Emilia-Romagna vengono diagnosticati circa 31mila nuovi casi di tumore e si registrano 13.600 decessi. Tuttavia, la sopravvivenza a cinque anni ha raggiunto il 68%, ovvero quasi cinque punti percentuali in più rispetto alla media italiana del 63%. Dal 2007 al 2019, nella regione si. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

