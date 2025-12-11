tulipani sulla tomba di warhol il mosaico su disegno di clemente

A quasi quaranta anni dalla scomparsa di Andy Warhol, il celebre artista della Pop Art, un mosaico ispirato a un suo disegno è stato collocato sulla sua tomba nel cimitero di St. Ricoperto di tulipani, il monumento rende omaggio alla sua influenza artistica e culturale.

Sono passati quasi 40 anni dalla morte del re della Pop Art, Andy Warhol (perse la vita nel 1987 dopo un intervento chirurgico) e ora un mosaico ravennate arriva sulla sua tomba, nel cimitero cattolico bizantino di St. John a Pittsburgh (Stati Uniti). La città e gli artisti di Ravenna, in tutto questo, hanno avuto un ruolo chiave. Dopo quattro anni di lavoro e scambi internazionali, ‘Tulips’ (questo il nome del mosaico), ideato e realizzato dall’associazione Dis-Ordine, ha raggiunto la sua destinazione finale e resterà come testimonianza duratura del rapporto tra la città bizantina e la Pop Art. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it