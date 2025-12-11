TS – Pulisic come Shevchenko Maignan va blindato E sulla lotta Scudetto…

L'articolo analizza le ultime indiscrezioni di mercato e le strategie delle principali squadre italiane, con focus su Pulisic, Mignan e la lotta per lo Scudetto 2025. Tra confronti tra giocatori e riflessioni sulle scelte tecniche, emerge un quadro dettagliato delle sfide e delle opportunità del calcio italiano in vista delle prossime stagioni.

2025-12-11 12:44:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: "Max Allegri è un fuoriclasse della panchina e il vero valore aggiunto di questo Milan. Un allenatore concreto, ma dotato di grande carisma e autorevolezza. Ha riportato nel club quello che serve per arrivare in alto: la disciplina". E se lo dice un dirigente di lungo corso e capace di vincere tutto con Milan e Barcellona (sei Champions League in bacheca) come Ariedo Braida, c'è da crederci. L'attuale vicepresidente del Ravenna è stato da ds tra i principali artefici dell'epopea berlusconiana, durante la quale il Diavolo ha scritto la storia del calcio.