TS – Napoli brutta sconfitta In allenamento? Io faccio sempre… | Yildiz confessa

Kenan Yildiz, protagonista nel match tra Napoli e Juventus, ha confessato di allenarsi sempre al massimo, anche durante le sconfitte. La partita, caratterizzata dai gol di McKennie e David, ha visto il giovane talento distinguersi come il migliore in campo, confermando il suo impegno e la sua crescita.

2025-12-11 01:01:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: I due gol della Juventus sono stati di McKennie e David, ma il migliore in campo, come spesso accade, è stato Kenan Yildiz. Il fantasista turco è stato premiato come Man Of The Match della sfida di Champions League contro il Pafos, autore dell'assist del definitivo 2-0 e di una partita di altissimo livello. A dimostrarlo sono i numeri: in questa stagione Yildiz è infatti l'unico giocatore di Serie A con più di 5 gol e 5 assist (ha segnato 6 reti e fornito 6 assist) tra tutte le competizioni ed è il secondo più giovane dei top 5 campionati europei ad aver raggiunto questo traguardo.