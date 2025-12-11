TS – Napoli brutta sconfitta In allenamento? Io faccio sempre… | Yildiz confessa
Kenan Yildiz, protagonista nel match tra Napoli e Juventus, ha confessato di allenarsi sempre al massimo, anche durante le sconfitte. La partita, caratterizzata dai gol di McKennie e David, ha visto il giovane talento distinguersi come il migliore in campo, confermando il suo impegno e la sua crescita.
2025-12-11 01:01:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: I due gol della Juventus sono stati di McKennie e David, ma il migliore in campo, come spesso accade, è stato Kenan Yildiz. Il fantasista turco è stato premiato come Man Of The Match della sfida di Champions League contro il Pafos, autore dell’assist del definitivo 2-0 e di una partita di altissimo livello. A dimostrarlo sono i numeri: in questa stagione Yildiz è infatti l’unico giocatore di Serie A con più di 5 gol e 5 assist (ha segnato 6 reti e fornito 6 assist) tra tutte le competizioni ed è il secondo più giovane dei top 5 campionati europei ad aver raggiunto questo traguardo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Brutta sconfitta del Napoli a Lisbona, gli azzurri incassano due gol dal Benfica di Mourinho e restano a 7 punti, in 23esima posizione in classifica. Il Napoli è apparso stanco e distratto, troppi errori di concentrazione da parte dei giocatori. Ora testa al campiona
Napoli Juventus 2-1 Stasera a parte Di Gregorio e Yildiz non ha funzionato nulla, né in campo né in panchina. L'assenza di una punta non ha funzionato ma non è stato l'unico motivo per cui abbiamo visto un dominio assoluto nel primo tempo. Fare risultato c