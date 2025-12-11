Trump | Europei vogliono incontro con noi

Il presidente Trump ha dichiarato che le delegazioni europee desiderano un incontro con lui e Zelensky nel fine settimana in Europa. La decisione sulla partecipazione sarà presa in base alle proposte e alle intenzioni che emergeranno durante i colloqui. La notizia suscita attenzione sulle dinamiche diplomatiche in corso tra gli Stati Uniti, l'Europa e l'Ucraina.

7.35 "Gli europei vogliono un incontro con noi e Zelensky nel fine settimana in Europa". "Prenderemo una decisione in base a ciò con cui torneranno". Lo ha detto il presidente Usa, Trump,risponspondendo ai reporter durante una riunione con un gruppo di imprenditori. "Gli Usa non vogliono perdere il loro tempo" sull'Ucraina, ha avvertito Trump rispondendo ad un'altra domanda di un giornalista.

Guerra Ucraina-Russia, Trump: "Non vogliamo perdere tempo con Kiev". Leader europei chiedono incontro con USA e Zelensky: news in diretta - Gli aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina del 11 dicembre 2025 e le ultime notizie in diretta.

Trump: «Gli europei vogliono un incontro con noi e Zelensky nel fine settimana» - In Ucraina, ha detto il presidente Usa, «c'è un enorme problema di corruzione, ne abbiamo discusso in termini piuttosto forti» con i leader europei

UCRAINA | Kiev risponde al piano Usa. Trump: "La è pazienza finita, duro confronto con gli europei". Consegnate le proposte di modifica. Il tycoon: "Zelensky e i leader vogliono vedermi nel weekend".

Ulteriori critiche da Trump all'Ue, Merz invita a prepararsi a "strade separate tra Europa e America" Dopo le aspre critiche agli alleati europei contenute nel rapporto sulla strategia di sicurezza nazionale pubblicato all'inizio del mese dagli Stati Uniti, il president