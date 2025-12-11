Trump tensione nelle conversazioni con l’Europa | Ci sono state dispute

Le recenti conversazioni tra gli Stati Uniti e l'Europa hanno evidenziato tensioni e dispute, secondo quanto riportato dal Washington Post. Nel frattempo, un piano di pace tra Kiev, Mosca e Washington sembra essere al centro dei colloqui, con il presidente ucraino Zelensky che ne ha confermato l'importanza nel contesto delle trattative internazionali.

Il Washington Post ha svelato quella che sarebbe la struttura del piano di pace attualmente discusso tra Kiev, Mosca e Washington, un progetto che lo stesso Volodymyr Zelensky ha confermato essere al centro dei colloqui con gli Stati Uniti. Fonti del quotidiano americano descrivono una proposta che ridisegnerebbe l'assetto di sicurezza dell'Europa orientale e il futuro dell'Ucraina nel blocco occidentale. Una zona demilitarizzata sul modello Corea. Secondo il Washington Post, la bozza prevedrebbe la creazione di una zona demilitarizzata continua lungo l'intera linea del cessate il fuoco, dalla provincia di Donetsk fino alle aree di Zaporizhzhia e Kherson.

