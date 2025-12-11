Trump sorride alle spalle di Putin che minaccia l’Europa con un coltello L’ultima copertina del Der Spiegel

L'ultima copertina di Der Spiegel raffigura un'immagine simbolica di tensione internazionale, con Donald Trump sorridente alle spalle di Vladimir Putin, che minaccia l'Europa con un coltello. L'illustrazione suscita riflessioni sulle dinamiche geopolitiche attuali e sulle relazioni tra le principali potenze mondiali.

Un Donald Trump sorridente che poggia le mani sulle spalle di un Vladimir Putin dallo sguardo torvo e con in mano un coltello puntato sul plastico dell’Unione europea. Questa la copertina che Der Spiegel dedica per la nuova intesa fra Stati Uniti e Russia sul conflitto ucraino (e non solo). « Due malvagi, un bersaglio », titola il settimanale tedesco, senza mezze misure. «Il presidente degli Stati Uniti disprezza il Vecchio Continente e scende a patti con il capo del Cremlino. Perché l’Europa non trova una strategia contro la pericolosa alleanza?», chiede il giornale. L'articolo Trump sorride alle spalle di Putin che minaccia l’Europa con un coltello. 🔗 Leggi su Open.online