Trump propone nuovi controlli sui viaggiatori stranieri negli Stati Uniti | servirà la cronologia social di 5 anni
L'amministrazione Trump annuncia una nuova stretta sui controlli dei viaggiatori stranieri negli Stati Uniti, richiedendo l'accesso alla cronologia social degli ultimi cinque anni. La misura mira a rafforzare le verifiche di sicurezza e valutare meglio le intenzioni dei visitatori. Ecco cosa prevede la proposta e quali implicazioni potrebbe avere per i viaggi internazionali.
L'amministrazione Trump ha annunciato una nuova misura per regolamentare l'ingresso dei visitatori stranieri negli Stati Uniti. I turisti che intendono entrare con l' Esta potrebbero essere obbligati a fornire la cronologia dei propri social media degli ultimi cinque anni, insieme a una dettagliata lista di informazioni personali. Tra queste rientrano gli indirizzi email degli ultimi dieci anni, e i dati su luogo di nascita e residenza di genitori, coniuge, fratelli e figli. Potrebbe essere richiesto anche un selfie da allegare alla domanda di autorizzazione.
