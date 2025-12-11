Trump propone nuovi controlli sui viaggiatori stranieri negli Stati Uniti | servirà la cronologia social di 5 anni

L'amministrazione Trump annuncia una nuova stretta sui controlli dei viaggiatori stranieri negli Stati Uniti, richiedendo l'accesso alla cronologia social degli ultimi cinque anni. La misura mira a rafforzare le verifiche di sicurezza e valutare meglio le intenzioni dei visitatori. Ecco cosa prevede la proposta e quali implicazioni potrebbe avere per i viaggi internazionali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Cosa prevede la nuova stretta. L’amministrazione Trump ha annunciato una nuova misura per regolamentare l’ingresso dei visitatori stranieri negli Stati Uniti. I turisti che intendono entrare con l’ Esta potrebbero essere obbligati a fornire la cronologia dei propri social media degli ultimi cinque anni, insieme a una dettagliata lista di informazioni personali. Tra queste rientrano gli indirizzi email degli ultimi dieci anni, e i dati su luogo di nascita e residenza di genitori, coniuge, fratelli e figli. Potrebbe essere richiesto anche un selfie da allegare alla domanda di autorizzazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com