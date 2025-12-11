Trump ora minaccia guerra anche al presidente colombiano Petro | Sarà il prossimo il suo Paese produce troppa droga

L'ex presidente Donald Trump ha recentemente rivolto minacce al presidente colombiano Gustavo Petro, accusandolo di essere il prossimo obiettivo a causa della produzione di droga nel suo paese. In un contesto di dichiarazioni forti e decisive, Trump continua a manifestare la sua posizione sulla lotta al traffico di droga e alle questioni di sicurezza internazionale.

“Lui sarà il prossimo”. Nel mondo di Trump, fatto di annunci secchi e dalla presa sicura, non c’è spazio per chi si occupa del traffico di droga. Così, dopo l’operazione contro i narcos venezuelani del Cartel de los soles – organizzazione che per Washington è gestita direttamente dal governo di Maduro, tanto da mettere una taglia sullo stesso leader chavista – ora tocca al presidente colombiano Gustavo Petro finire nel mirino di The Donald. L’avviso è stato recapitato tramite i giornalisti che il tycoon ha incontrato mercoledì. Come spesso accade, i toni del presidente americano sono stati altalenanti: se in un primo momento ha dichiarato che a Petro non aveva pensato più di tanto, ha poi cambiato atteggiamento durante lo scambio di battute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

