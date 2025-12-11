Trump lancia la ‘Gold Card’ | un milione di dollari per il visto in tempi record
Donald Trump presenta la nuova 'Gold Card', un programma che offre un visto di un milione di dollari in tempi rapidi. L'iniziativa, accompagnata da un’immagine che ritrae il presidente con simboli nazionali e una tonalità dorata, mira a attrarre investitori e favorire l’immigrazione negli Stati Uniti.
(Adnkronos) – Ritrae il presidente americano e la sua firma, la Statua della Libertà, la bandiera Usa ed è color oro. Si presenta così la 'Trump Gold Card' che il presidente degli Stati Uniti ha presentato durante una tavola rotonda alla Casa Bianca. Il costo è pari a un milione di dollari, dopo aver versato .
The Epoch Times Italia. . Al Doha Forum, Donald Trump Jr. critica la strategia occidentale contro la Russia, definendo il piano europeo di "aspettare il fallimento di Mosca" una falsa soluzione. Lancia un appello per una responsabilità condivisa e mette in dubb
Trump frena la fusione Netflix-Warner Bros: "Quota di mercato troppo alta, è un problema". E Paramount lancia un'offerta ostile da 108 miliardi