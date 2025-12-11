Trump lancia la Gold Card | 1 milione di dollari per ottenere il visto Usa

Trump presenta la Gold Card, un nuovo programma che consente di ottenere il visto USA attraverso un investimento di un milione di dollari. Questa iniziativa mira a semplificare e accelerare il processo di immigrazione per chi desidera vivere negli Stati Uniti, offrendo un'alternativa più immediata rispetto alle procedure tradizionali.

Vuoi andare a vivere negli Usa ma la procedura per ottenere il visto è troppo lunga? Nessun problema, basta comprare una carta speciale alla modica cifra di 1 milione di dollari. L’amministrazione del presidente Donald Trump ha appena lanciato un nuovo programma di visti, la Trump Gold Card, un percorso per ottenere più rapidamente il visto per vivere negli States. Una notizia che fa discutere, dopo l’ obbligo di giustificare la propria attività social per chi vuole recarsi nel Paese. Chi è interessati può visitare il sito web “Trumpcard.gov” e cominciare la procedura: sulla homepage si legge “Sblocca la vita in America”, sotto sono elencati i vantaggi speciali per le persone e le aziende che aderiscono alla Trump Gold Card oppure alla Trump Platinum Card – ancora in fase di sviluppo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it