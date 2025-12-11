Trump in Pennsylvania | In soli 10 mesi l' America è tornata più forte e rispettata che mai – Il video

In meno di un anno, l’America ha vissuto una trasformazione significativa, rafforzando la sua posizione e riscoprendo il rispetto internazionale. Il recente intervento di Trump in Pennsylvania evidenzia i progressi compiuti sul fronte della sicurezza, dell’economia e dello spirito nazionale, segnando un nuovo capitolo di rinascita per gli Stati Uniti.

(Agenzia Vista) Usa, 11 dicembre 2025 "Dopo soli 10 mesi, il nostro confine è sicuro, il nostro spirito è risanato, l’inflazione si è fermata, i salari sono in aumento, i prezzi sono in calo. La nostra nazione è forte. L'America è di nuovo rispettata. E gli Stati Uniti sono tornati. Renderemo l’America di nuovo ricca. Renderemo l’America di nuovo sana. Renderemo l’America di nuovo forte. Renderemo di nuovo orgogliosa l’America. Renderemo di nuovo l’America sicura e la renderemo di nuovo grande”, lo dice Trump a un comizio in Pennsylvania. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev, L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

