Trump fa sequestrare una petroliera al largo del Venezuela personale Usa si cala sulla nave

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera di grandi dimensioni al largo delle coste del Venezuela, in un'operazione rivendicata dall'amministrazione di Donald Trump. L'intervento ha visto il coinvolgimento di personale statunitense che si è calato sulla nave, segnando un episodio di tensione tra Washington e Caracas.

Gli Stati Uniti hanno sequestrato al largo del Venezuela una petroliera di grandi dimensioni, un’operazione rivendicata dal presidente Donald Trump. In un video diffuso dall’attorney general Pam Bondi si vede personale armato Usa calarsi sulla nave da un elicottero. Fbi, Homeland Security e Guardia Costiera parlano di un sequestro legato al trasporto di petrolio sanzionato proveniente da Venezuela e Iran. Caracas replica accusando Washington di “furto sfrontato” e “pirateria internazionale”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump fa sequestrare una petroliera al largo del Venezuela, personale Usa si cala sulla nave

Trump fa sequestrare una petroliera al largo del Venezuela. E annuncia: «Altre cose stanno succedendo» Vai su X

Radio1 Rai. . #Trump prosegue la sua campagna contro l'Europa e Zelensky, ma l'aumento del costo della vita negli #StatiUniti lo costringe a concentrarsi sulla politica interna. La corrispondente Laura Pepe #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Trump fa sequestrare una petroliera al largo del Venezuela, personale Usa si cala sulla nave - Gli Stati Uniti hanno sequestrato al largo del Venezuela una petroliera di grandi dimensioni, un'operazione rivendicata dal presidente Donald Trump. Si legge su lapresse.it

Venezuela, l'annuncio di Trump: "Sequestrata una grande petroliera". Ira Maduro: "Ingerenza brutale" - Ad annunciarlo è stato oggi il presidente americano Donald Trump, in un contesto di tensioni in crescita tra ... Riporta msn.com