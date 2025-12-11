Trump | Europei vogliono incontro con me e Zelensky nel fine settimana non voglio perdere tempo – Il video

Il presidente Trump ha annunciato che gli europei desiderano incontrarlo insieme a Zelensky nel fine settimana in Europa. Pur ritenendo importante l'incontro, ha sottolineato di voler decidere in base alle proposte ricevute, evitando di perdere tempo. La notizia arriva in un contesto di crescente attenzione diplomatica e geopolitica tra Stati Uniti, Europa e Ucraina.

