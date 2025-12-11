Trump colpisce il punto debole di Maduro | il petrolio

L'amministrazione Trump ha condotto un'operazione spettacolare sequestrando una nave petrolifera vicino alle coste del Venezuela. Questo gesto mira a colpire il settore energetico di Maduro, evidenziando la strategia degli Stati Uniti di esercitare pressione economica sul governo venezuelano attraverso azioni mirate nel settore del petrolio.

Con un’operazione spettacolare, ben diffusa in rete, l’amministrazione del presidente americano Donald Trump ha sequestrato una nave petrolifera di fronte alle coste del Venezuela. L’imbarcazione avrebbe violato le sanzioni internazionale. L’annuncio dell’azione è stato fatto dallo stesso Trump poco prima di un evento su nuovi visti di lusso, come si legge sul quotidiano The New York Times. “Si tratta di un petroliere grande, molto grande! Stanno succedendo anche altre cose.”, ha affermato il capo della Casa Bianca. E cosa succederà con la nave e con il petrolio che trasportava? “Beh, penso che ce lo teniamo. 🔗 Leggi su Formiche.net