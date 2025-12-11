Trump colpisce il punto debole di Maduro | il petrolio
L'amministrazione Trump ha condotto un'operazione spettacolare sequestrando una nave petrolifera vicino alle coste del Venezuela. Questo gesto mira a colpire il settore energetico di Maduro, evidenziando la strategia degli Stati Uniti di esercitare pressione economica sul governo venezuelano attraverso azioni mirate nel settore del petrolio.
Con un’operazione spettacolare, ben diffusa in rete, l’amministrazione del presidente americano Donald Trump ha sequestrato una nave petrolifera di fronte alle coste del Venezuela. L’imbarcazione avrebbe violato le sanzioni internazionale. L’annuncio dell’azione è stato fatto dallo stesso Trump poco prima di un evento su nuovi visti di lusso, come si legge sul quotidiano The New York Times. “Si tratta di un petroliere grande, molto grande! Stanno succedendo anche altre cose.”, ha affermato il capo della Casa Bianca. E cosa succederà con la nave e con il petrolio che trasportava? “Beh, penso che ce lo teniamo. 🔗 Leggi su Formiche.net
Donald Trump continua a eludere le domande sulla seconda fase del piano di pace per Gaza e nella Striscia un attacco israeliano colpisce un campo di sfollati a Khan Younis. Mentre le parole di Trump si sovrappongono drammaticamente alle immagini che - facebook.com Vai su Facebook
Trump, lo schiaffo ai leader europei: «Sono deboli e confusi». Poi lancia l'ultimatum a Zelensky: «Ha pochi giorni per dire sì al piano» - Il presidente Usa attacca nuovamente i leader europei: «Parlano ma non producono». Riporta msn.com
Trump attacca l’Europa: “Leader deboli, Russia in vantaggio, immigrazione fuori controllo” - Nell’intervista a "Politico" il presidente USA descrive un’Europa “in declino”, invita Zelensky a indire elezioni nonostante la legge marziale e sostiene che Mosca sia in posizione di forza: cosa è ve ... Come scrive giornalelavoce.it