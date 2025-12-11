Trump bacchetta ancora Zelensky e lo mette spalle al muro proponendo una pace sul modello di quella già attiva tra le due Coree
In un contesto di crescente tensione, Donald Trump critica ancora Zelensky e propone una soluzione diplomatica ispirata al modello coreano. L'articolo analizza come, paradossalmente, gli sforzi per negoziare la pace sembrino rafforzare le posizioni di Zelensky e Putin, rendendo sempre più difficile trovare un accordo.
Sembra un paradosso, ma più si tenta di trovare una soluzione diplomatica per l’Ucraina, più le posizioni di Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin si fanno rigide e inconciliabili. Una situazione di stallo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta provando a risolvere in modo brutale con quello che appare come un nuovo ultimatum a Kiev, che dovrà decidere se accettare “entro pochi giorni” l’accordo proposto dalla Casa Bianca e gradito al Cremlino; altrimenti, in caso di rifiuto, dovrà fare a meno del supporto americano per continuare a difendersi dall’invasore russo. Si tratta di un aut-aut che, detto in soldoni, mette Zelensky davanti a un bivio: fermare la guerra cedendo alle richieste di Mosca oppure continuare a combattere con il rischio, più che concreto, di perdere ulteriori territori nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
