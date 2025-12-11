Trump archivia il font Calibri | è troppo woke Si torna al Times New Roman

Il Dipartimento di Stato americano ha deciso di abbandonare il font Calibri, considerato troppo “woke” secondo Marco Rubio, e di tornare al classico Times New Roman. La scelta riflette un cambiamento nelle linee guida sulla comunicazione ufficiale, puntando a rafforzare l’immagine di formalità e serietà nelle comunicazioni diplomatiche.

Il Dipartimento di Stato americano cambia rotta anche sul piano tipografico. Con una direttiva interna, Marco Rubio ha decretato l’ addio al font Calibri — introdotto sotto l’amministrazione Biden — definendolo il prodotto di un’impostazione “woke” che, a suo giudizio, avrebbe indebolito la percezione di formalità nella comunicazione diplomatica. Da qui il r itorno al più tradizionale Times New Roman, indicato come simbolo di rigore istituzionale. Stop al Calibri, “non adatto alla diplomazia”. Nei documenti circolati tra ambasciate e consolati, Rubio spiega che il passaggio a certi font nel 2023 fu il frutto di politiche “guidate dalla diversity” che, a suo giudizio, “non hanno portato benefici” e hanno persino “degradato” la percezione della corrispondenza diplomatica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it