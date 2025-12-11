Truffe sulle auto usate vendute online | due indagati e sequestri per 182 mila euro

Nell’ambito di un'operazione contro le truffe online nel settore automobilistico, i militari della Guardia di Finanza di Bergamo e la Polizia Stradale hanno sequestrato beni per 182 mila euro e indagato due persone. L’indagine, avviata a luglio, ha portato alla scoperta di vendite di auto usate con falsi bassi chilometraggi pubblicizzate sui principali siti di annunci web.

I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Bergamo e il personale della Sezione della Polizia Stradale di Bergamo, nella giornata di giovedì 11 dicembre, a seguito di precedenti attività espletate nel luglio scorso, hanno proseguito l’incisiva attività di contrasto nel settore delle truffe on line, con specifico riguardo alla vendita di autovetture usate, pubblicizzate con bassi chilometraggi sui principali siti di annunci web da parte di un soggetto di origine sinti e di una donna italiana. Lo schema truffaldino cominciava con la pubblicazione, sui più noti canali online, degli annunci di vendita delle auto usate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

