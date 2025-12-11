Truffatore smascherato Anziano sventa il raggiro del falso bonifico bancario

Un anziano ha evitato una truffa grazie alla sua prontezza nel riconoscere un inganno. Attraverso una telefonata proveniente da Roma, un falso dirigente bancario aveva richiesto un bonifico di circa 10.000 euro, ma l'uomo ha saputo smascherare il tentativo di raggiro, mettendo in salvo i suoi risparmi.

Truffe telefoniche che sembrano essere in aumento in questo periodo natalizio. Nel mirino finiscono soprattutto persone anziane che vengono considerate facili prede dai malviventi. Ma molti ormai sono allertati: informati e forniti degli strumenti necessari per evitare le truffe nei costanti incontri organizzati da amministrazioni comunali e forze dell'ordine. Così è successo qualche giorno fa ad un pensionato che vive in una frazione del Fivizzanese.

