Truffa per 30 milioni all' Opera di Santa Maria del Fiore

Un'indagine ha scoperto una truffa da 30 milioni di euro ai danni dell'Opera di Santa Maria del Fiore, l'organizzazione che cura i monumenti simbolo di Firenze. In soli sei mesi, i responsabili hanno sottratto ingenti somme di denaro, mettendo a rischio la conservazione e la tutela di luoghi di grande valore storico e culturale.

Hanno intascato in appena sei mesi ben 30 milioni di euro ai danni dell'Opera di Santa Maria del Fiore, onlus che gestisce l'omonima cattedrale, il campanile di Giotto e il battistero di San Giovanni, divenuti simbolo della città di Firenze. La scoperta è stata fatta dalla polizie che, dalle prime ore dell’alba, ha fermato nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza nove persone tra cittadini italiani, albanesi, cinesi e nigeriani. Tutti sono indagati per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono in corso perquisizioni anche nei confronti di numerose società coinvolte nel circuito delle false fatturazioni e del riciclaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Truffa per 30 milioni all'Opera di Santa Maria del Fiore

Roma, 280 Kg di oro, 24 indagati e 60 milioni di € sequestrati, la Finanza scopre una mega-truffa. Tutti i particolari - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, truffa da 30 milioni all’Opera di Santa Maria del Fiore - In un’inchiesta che ha portato al fermo di nove persone, è emersa una truffa da 30 milioni di euro che avrebbe coinvolto anche l’Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze. Segnala lettera43.it

Truffa da 30 milioni all’ente che gestisce Duomo di Firenze, Battistero e Campanile di Giotto: 9 fermi - Contestati i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Da fanpage.it