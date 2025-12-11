Truffa milionaria all' Opera Santa Maria del Fiore

La polizia di Stato sta eseguendo nove provvedimenti di fermo emessi dalla Procura di Brescia, nell'ambito di un'indagine su una truffa milionaria ai danni dell'Opera Santa Maria del Fiore. Le operazioni coinvolgono persone provenienti da diverse regioni italiane e da altri paesi, sospettate di emissione di fatture false e altri reati finanziari.

La polizia di Stato sta eseguendo nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza nove fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura di Brescia nei confronti di italiani, albanesi, cinesi e nigeriani, indagati per i reati di emissione di fatture per operazioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Eseguiti 9 fermi a Brescia, Milano, Bergamo, e altre città per riciclaggio e autoriciclaggio. L’indagine condotta dalla #squadramobile di Brescia è partita da truffa milionaria all’Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze per un giro d’affari da 30 mln € in 6 mesi #1 Vai su X

Truffa milionaria con lo schema Ponzi: l'ex consulente di Albenga finisce in carcere, usava il telefono dai domiciliari per chiamare clienti e società nonostante il divieto - facebook.com Vai su Facebook

Truffa milionaria all'Opera di Santa Maria del Fiore, la onlus che gestisce il campanile di Giotto e il Battistero: 9 fermi - Emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Si legge su msn.com

Firenze, truffa milionaria all'Opera di Santa Maria del Fiore: 9 fermi - La polizia di Stato sta eseguendo nove fermi in diverse province italiane nell’ambito di un’inchiesta su un presunto sistema di false fatturazioni e riciclaggio, avviata dopo una truffa milionaria ai ... Lo riporta tg24.sky.it