Truffa milionaria all’Opera di Santa Maria del Fiore il video degli indagati che si scambiano il denaro

Una vasta operazione contro una truffa milionario all’Opera di Santa Maria del Fiore ha portato all’arresto di nove persone. Le indagini hanno scoperto un sistema di emissione di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio, con protagonisti italiani, albanesi, cinesi e nigeriani. La polizia ha eseguito i fermi nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza.

Emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. La polizia di Stato ha eseguito nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza nove fermi di indiziato di delitto emessi dalla procura di Brescia nei confronti di italiani, albanesi, cinesi e nigeriani. Perquisizioni anche nei confronti di numerose società coinvolte nel circuito delle false fatturazioni e del riciclaggio. Un decimo soggetto destinatario del provvedimento risulta irreperibile. Le indagini della squadra mobile di Brescia – avviate nel mese di marzo 2025 a seguito di una truffa milionaria perpetrata ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore, onlus che si occupa della gestione della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, del Campanile di Giotto e del Battistero di San Giovanni di Firenze – avrebbero scoperto un giro d’affari illegale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Truffa milionaria all’Opera di Santa Maria del Fiore, il video degli indagati che si scambiano il denaro

Eseguiti 9 fermi a Brescia, Milano, Bergamo, e altre città per riciclaggio e autoriciclaggio. L’indagine condotta dalla #squadramobile di Brescia è partita da truffa milionaria all’Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze per un giro d’affari da 30 mln € in 6 mesi #1 Vai su X

Truffa milionaria con lo schema Ponzi: l'ex consulente di Albenga finisce in carcere, usava il telefono dai domiciliari per chiamare clienti e società nonostante il divieto - facebook.com Vai su Facebook

Truffa milionaria all'Opera di Santa Maria del Fiore, la onlus che gestisce la Cattedrale, il Campanile e il Battistero: 9 fermi - Per questo la Polizia di Stato sta eseguendo nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti ... Lo riporta msn.com

Truffa milionaria alla onlus dell'Opera di Santa Maria del Fiore che gestisce Duomo e Battistero di Firenze: 9 fermi - Le indagini della Squadra Mobile di Brescia sono partite nel mese di marzo 2025 e avrebbero svelato un giro d'affari che, nell'arco di circa 6 mesi, avrebbe prodotto un trasferimento illegale di denar ... Si legge su msn.com