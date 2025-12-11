Truffa milionaria all’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze arresti anche in Bergamasca
Un'indagine della polizia ha portato all'arresto di persone coinvolte in una truffa milionaria legata all’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze. L’azione si estende anche in provincia di Bergamo, coinvolgendo l’Onlus che gestisce il Campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni. L’indagine continua per fare luce sui dettagli dell’operazione.
L'Onlus gestisce il Campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni di Firenze, operazione in corso anche in provincia di Bergamo.
Scoperta una truffa milionaria ai danni dell'Opera di Santa Maria del Fiore, una Onlus che gestisce la Cattedrale, il campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni a #Firenze
Truffa milionaria all'Opera di Santa Maria del Fiore, il video degli indagati che si scambiano il denaro - Coinvolti italiani, albanesi, cinesi e nigeriani in un giro di fatture false ...
Truffa milionaria all'Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze: un fermo anche nel Lodigiano - Un fermo anche nel Lodigiano per l'inchiesta della Procura di Brescia che ipotizza una truffa da svariati milioni di euro ai danni dell'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze: la Polizia di Stato a ...