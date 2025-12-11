Truffa milionaria all’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze arresti anche in Bergamasca

Un'indagine della polizia ha portato all'arresto di persone coinvolte in una truffa milionaria legata all’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze. L’azione si estende anche in provincia di Bergamo, coinvolgendo l’Onlus che gestisce il Campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni. L’indagine continua per fare luce sui dettagli dell’operazione.

L'Onlus gestisce il Campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni di Firenze, operazione in corso anche in provincia di Bergamo.

