Truffa milionaria all’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze | 9 fermati Giro d’affari che ha fruttato 30 milioni in 6 mesi

Una vasta operazione di polizia ha smantellato una truffa milionaria legata all’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze, con 9 fermati di diverse nazionalità. L’organizzazione avrebbe generato un giro d’affari di circa 30 milioni di euro in sei mesi, attraverso fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio. Gli arresti sono stati eseguiti in varie province italiane.

Fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono le accuse a vario titolo nei confronti di 9 persone di varie nazionalità (italiani, albanesi, cinesi, nigeriani) nei confronti delle quali la polizia ha eseguito altrettanti fermi in diverse province, da Brescia a Rieti. Una decima persona risulta irreperibile L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Brescia che ha iniziato le indagini a marzo dopo una truffa milionaria consumata ai danni dell’ Opera di Santa Maria del Fiore, onlus che a Firenze si occupa della gestione della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, del Campanile di Giotto e del Battistero di San Giovanni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Truffa milionaria all’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze: 9 fermati. “Giro d’affari che ha fruttato 30 milioni in 6 mesi”

