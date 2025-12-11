Truffa milionaria all’Opera del Duomo di Firenze la Squadra Mobile scopre rete da 30 milioni

Una vasta operazione della Polizia di Stato ha smantellato una rete criminale coinvolta in una truffa milionaria all’Opera del Duomo di Firenze. Dalle prime ore dell’alba, sono state eseguite numerose perquisizioni e 9 fermo in diverse province italiane, scoprendo un giro di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio per circa 30 milioni di euro.

AGI - Dalle prime ore dell'alba la Polizia di Stato sta dando esecuzione nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza, a 9 fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica di Brescia nei confronti di cittadini italiani, albanesi, cinesi e nigeriani, indagati per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono in corso perquisizioni anche nei confronti di numerose società coinvolte nel circuito delle false fatturazioni e del riciclaggio. Un decimo soggetto destinatario del provvedimento risulta allo stato irreperibile.

