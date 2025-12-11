Truffa milionaria alla onlus dell' Opera di Santa Maria del Fiore che gestisce Duomo e Battistero di Firenze | 9 fermi

Una maxi operazione della Polizia di Stato ha portato all'arresto di nove persone coinvolte in una truffa milionaria alla onlus dell'Opera di Santa Maria del Fiore, che gestisce il Duomo e il Battistero di Firenze. L'inchiesta, condotta dalla Procura di Brescia, ha scoperto un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio.

Brescia, 11 dicembre 2025 – Dalle prime ore dell'alba di oggi, giovedì 11 dicembre, la Polizia di Stato sta dando esecuzione nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza, a 9 fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica di Brescia nei confronti di cittadini italiani, albanesi, cinesi e nigeriani, indagati per i r eati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Perquisizioni in diverse società . Stando a quanto riferito sono in corso perquisizioni anche nei confronti di numerose società coinvolte nel circuito delle false fatturazioni e del riciclaggio.

