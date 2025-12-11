Truffa milionaria alla onlus dell' Opera di Santa Maria del Fiore che gestisce Duomo e Battistero di Firenze | 9 fermati

Una vasta operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di nove persone coinvolte in una truffa milionaria alla onlus dell'Opera di Santa Maria del Fiore, che gestisce il Duomo e il Battistero di Firenze. Le indagini, condotte in diverse province italiane, hanno svelato un complesso sistema di frodi, emissione di fatture false e riciclaggio.

Brescia, 11 dicembre 2025 – Dalle prime ore dell'alba di oggi, giovedì 11 dicembre, la Polizia di Stato sta dando esecuzione nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza, a 9 fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica di Brescia nei confronti di cittadini italiani, albanesi, cinesi e nigeriani, indagati per i r eati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Perquisizioni in diverse società . Stando a quanto riferito sono in corso perquisizioni anche nei confronti di numerose società coinvolte nel circuito delle false fatturazioni e del riciclaggio.

