Truffa milionaria ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore | 9 arresti

Una vasta operazione della polizia di Firenze ha portato all’arresto di nove persone coinvolte in una truffa milionaria ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore. L’indagine ha svelato un giro di affari illeciti stimato in circa 30 milioni di euro in soli sei mesi.

FIRENZE – Vasta operazione della polizia che sta eseguendo nove fermi di indiziato di delitto in un’inchiesta che squarcia il velo su un ingente giro di affari illeciti stimato in circa 30 milioni di euro in appena sei mesi. L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Brescia, ha rivelato un sodalizio criminale composito, con indagati di nazionalità italiana, albanese, cinese e nigeriana, colpiti da provvedimenti emessi dalla procura di Brescia. L’esecuzione dei fermi è in corso in ben sette province, a testimonianza della ramificazione dell’organizzazione: Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

