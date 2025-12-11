Truffa e sostituzione di persona denunciato un 38enne a San Giovanni Incarico

I Carabinieri di San Giovanni Incarico hanno concluso un’indagine che ha portato alla denuncia di un 38enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per reati di truffa e sostituzione di persona. L’attività investigativa, mirata e approfondita, ha consentito di raccogliere elementi sufficienti a procedere con l’azione penale nei confronti dell’uomo.

