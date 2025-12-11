Truffa e sostituzione di persona denunciato un 38enne a San Giovanni Incarico

Frosinonetoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri di San Giovanni Incarico hanno concluso un’indagine che ha portato alla denuncia di un 38enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per reati di truffa e sostituzione di persona. L’attività investigativa, mirata e approfondita, ha consentito di raccogliere elementi sufficienti a procedere con l’azione penale nei confronti dell’uomo.

I Carabinieri della locale Stazione hanno concluso con successo una mirata attività d’indagine che ha portato al deferimento in stato di libertà di un uomo di 38 anni, residente nel Comune e già noto alle Forze dell’Ordine.L’indagato è ritenuto responsabile del reato di sostituzione di persona. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

