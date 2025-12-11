Truffa da 30 milioni di euro all’Opera di Santa Maria del Fiore nove persone fermate

Una vasta truffa da 30 milioni di euro ha coinvolto l’Opera di Santa Maria del Fiore, l’ente responsabile della gestione della storica cattedrale fiorentina. Nove persone sono state fermate nell’ambito di un’indagine che ha messo in luce un complesso sistema di frodi finanziarie legate alla tutela e alla valorizzazione dei monumenti.

(Adnkronos) – Truffa milionaria ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore, onlus che si occupa della gestione della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, del Campanile di Giotto e del Battistero di San Giovanni di Firenze. Le indagini della Squadra Mobile di Brescia, avviate nel mese di marzo scorso, hanno svelato un giro d’affari . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scoperta maxi truffa da 30 milioni di euro ai danni dell'Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze: nove fermati Vai su X

Roma, 280 Kg di oro, 24 indagati e 60 milioni di € sequestrati, la Finanza scopre una mega-truffa. Tutti i particolari - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, maxi truffa da 30 milioni all’Opera di Santa Maria del Fiore: 9 arresti - Scoperta una maxi truffa ai danni dell'ente che gestisce il complesso monumentale del Duomo di Firenze, che comprende l'Opera di Santa Maria del Fiore il campanile di Giotto e il Battistero di San ... Da tg.la7.it

Firenze, truffa da 30 milioni alla onlus che gestisce il Duomo e il Battistero - Vittima è l'Opera di Santa Maria del Fiore, onlus vittima di una truffa ... Si legge su msn.com