Truffa da 30 milioni di euro alla chiesa di santa Maria del Fiore | Emettevano fatture false

Un'indagine ha portato alla scoperta di una truffa da 30 milioni di euro ai danni dell'Opera di Santa Maria del Fiore, la gestione della cattedrale di Firenze. In sei mesi, alcuni soggetti avrebbero sottratto ingenti somme attraverso l'emissione di fatture false, compromettendo le finanze dell'ente e sollevando preoccupazioni sulla gestione economica del patrimonio storico.

In sei mesi avrebbero sottratto 30 milioni di euro all'Opera di santa Maria del Fiore, che gestisce la cattedrale di Firenze e gli edifici adiacenti, emettendo fatture false. Sono in tutto nove le persone fermate dalla polizia la mattina dell'11 dicembre.La truffaLe indagini sono state avviate a. 🔗 Leggi su Today.it

Roma, 280 Kg di oro, 24 indagati e 60 milioni di € sequestrati, la Finanza scopre una mega-truffa. Tutti i particolari - facebook.com Vai su Facebook

