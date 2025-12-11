Truffa da 30 milioni all' Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze nove fermi

Nove persone sono state fermate in Italia nell'ambito di un'indagine per una truffa da 30 milioni di euro riguardante l'Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze. La Polizia di Stato ha eseguito i provvedimenti tra Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza, coinvolgendo cittadini italiani e stranieri indagati per frodi fiscali e riciclaggio.

La Polizia di Stato sta eseguendo nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza nove fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura di Brescia nei confronti di italiani, albanesi, cinesi e nigeriani, indagati per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono in corso perquisizioni anche nei confronti di numerose società.

