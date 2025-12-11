Truffa all’Opera del Duomo fra i fermati anche i fratelli bergamaschi Luca e Daniele Bertoli

Una vasta operazione della Polizia di Stato di Brescia ha portato al fermo di diversi sospetti coinvolti in una maxi-truffa legata all’Opera del Duomo. Tra i fermati figurano due fratelli bergamaschi, Luca e Daniele Bertoli, e altri individui provenienti dalla provincia di Brescia. L’indagine svela un’articolata rete criminale dedita a frodi di rilevante entità.

Telgate (Bergamo), 11 dicembre 2025 – Tra i personaggi di spicco della maxitruffa scoperta della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Brescia ci sono due fratelli bergamaschi e almeno uno o due bresciani. Si parla di un giro di denaro da 30milioni di euro e di un reato scoperto quando l’ Opera di Santa Maria del Fiore di Firenz e è stata frodata, insieme a un'altra azienda, per due milioni di euro. In pratica l’opera credeva di avere pagato l’impresa che per suo conto aveva effettuato dei lavori che sono serviti a restaurare il complesso Eugeniano di Firenze. In realtà i soldi sono finiti a qualcun altro e in particolare a un lumezzanese, che avrebbe poi dovuto trasferirli su altri conti trattenendo una percentuale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffa all’Opera del Duomo, fra i fermati anche i fratelli bergamaschi Luca e Daniele Bertoli

Firenze, truffa da 30 milioni alla onlus che gestisce il Duomo e il Battistero. #lapresse #cronaca #firenze Leggi la notizia : lapresse.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Ha fruttato 30 milioni di euro, in sei mesi, la truffa nei confronti dell'Opera di Santa Maria del Fiore, la Onlus che gestisce la Cattedrale di Firenze, il campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni nel capoluogo toscano. La truffa riguarda dei lavori di ristruttur - facebook.com Vai su Facebook

Truffa all’Opera del Duomo, fra i fermati anche i fratelli bergamaschi Luca e Daniele Bertoli - I due facevano da mediatori con dei cinesi che agivano come banca “alternativa”, fornendo prestiti ingenti. Come scrive msn.com

Truffa da 30 milioni a onlus che gestisce Duomo di Firenze: 9 fermati - Un flusso di denaro da capogiro, nascosto tra conti esteri e società cartiere, è emerso all’alba di un’indagine che ha portato la polizia a eseguire nove ... Si legge su pupia.tv