Truffa a onlus Firenze procuratore di Brescia | Riciclaggio cinese in Italia ha dimensioni preoccupanti
Un'indagine sulla truffa a una onlus di Firenze rivela un sofisticato sistema di riciclaggio cinese in Italia, con dimensioni allarmanti. Il procuratore di Brescia evidenzia come le frodi, basate su fatture false, coinvolgano esponenti della comunità cinese con disponibilità finanziarie significative, evidenziando un fenomeno preoccupante per l'economia e la legalità nel paese.
“Le indagini ci hanno restituito il classico sistema della frode con fatture per operazioni inesistenti e con la partecipazione attiva di esponenti della comunità cinese che hanno disponibilità economica. Basti pensare che oggi, per esempio, sono stati sequestrati 500mila euro in contanti”. Lo ha detto Francesco Prete, procuratore capo di Brescia, in merito all’indagine che ha scoperto la maxitruffa ai danni della onlus Opera Santa Maria del Fiore a Firenze. “Nel caso della Onlus di Firenze, chi ha versato il denaro era convinto di pagare il fornitore dell’opera di restauro, ma in realtà stava accreditando il denaro su un Iban che fa capo all’organizzazione criminale, mettendo a segno una truffa da circa 1,8milioni – ha affermato – e in questo caso l’iban era relativo a una banca del territorio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
