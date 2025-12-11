Truccava le partite squalifica record nel tennis | Folliot fuori 20 anni
L'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis ha inflitto a Quentin Folliot una squalifica record di 20 anni, in seguito a accuse di aver truccato diverse partite. La lunga sanzione rappresenta una delle più severe mai comminate nel mondo del tennis, evidenziando la serietà delle indagini e delle accuse rivolte all'atleta.
(Adnkronos) – Squalifica record nel mondo del tennis. L'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis (Itia) ha sanzionato per 20 anni Quentin Folliot,che dovrà quindi difendersi da diverse accuse, tra cui quella di aver truccato alcune partite. Folliot, 26 anni e numero 488 del mondo, vede così terminare anzitempo la sua carriera. Il francese è stato inoltre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Ecco a voi le partite per questo weekend che si giocheranno quasi tutte di sabato tranne per i nostri pulcini che giocheranno domenica in casa a Pionca! Scegli il campo che preferisci e vieni a sostenere i nostri ragazzi? - facebook.com Vai su Facebook
Truccava le partite, squalifica record nel tennis: Folliot fuori 20 anni - L'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis (Itia) ha sanzionato per 20 anni Quentin Folliot ,che dovrà quindi difendersi da diverse accuse, tra cui ... Come scrive adnkronos.com
L’incredibile storia di Quentin Folliot, sospeso per 20 anni da parte dell’ITIA - Il giocatore francese è stato scoperto essere al centro di un’ampia rete di giocatori che operavano per conto di un’organizzazione esterna che truccava le partite Quentin Folliot è un nome che certame ... tennisitaliano.it scrive