Truccava le partite squalifica record nel tennis | Folliot fuori 20 anni

L'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis ha inflitto a Quentin Folliot una squalifica record di 20 anni, in seguito a accuse di aver truccato diverse partite. La lunga sanzione rappresenta una delle più severe mai comminate nel mondo del tennis, evidenziando la serietà delle indagini e delle accuse rivolte all'atleta.

(Adnkronos) – Squalifica record nel mondo del tennis. L'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis (Itia) ha sanzionato per 20 anni Quentin Folliot,che dovrà quindi difendersi da diverse accuse, tra cui quella di aver truccato alcune partite. Folliot, 26 anni e numero 488 del mondo, vede così terminare anzitempo la sua carriera. Il francese è stato inoltre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com