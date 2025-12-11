Trovato carbonizzato a Rutino con dei fiori freschi al fianco | indagini sulla morte di un 46enne

Salernotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rutino, un uomo di 46 anni è stato trovato morto in modo misterioso in un'area isolata, con fiori freschi accanto al corpo e il corpo carbonizzato. L'incidente ha suscitato grande attenzione tra la comunità locale, mentre le indagini delle autorità cercano di chiarire le cause di questa tragica morte.

Tragedia a Rutino. Nel pomeriggio di ieri un uomo del posto, di 46 anni, è stato trovato morto in una zona isolata alla periferia del paese, nei pressi del cimitero, in una zona di campagna. A fare la scoperta è stato un conoscente, attirato dal fumo proveniente dall’area, che una volta sul posto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

