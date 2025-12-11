Trovato carbonizzato a Rutino con dei fiori freschi al fianco | indagini sulla morte di un 46enne

A Rutino, un uomo di 46 anni è stato trovato morto in modo misterioso in un'area isolata, con fiori freschi accanto al corpo e il corpo carbonizzato. L'incidente ha suscitato grande attenzione tra la comunità locale, mentre le indagini delle autorità cercano di chiarire le cause di questa tragica morte.

Tragedia a Rutino. Nel pomeriggio di ieri un uomo del posto, di 46 anni, è stato trovato morto in una zona isolata alla periferia del paese, nei pressi del cimitero, in una zona di campagna. A fare la scoperta è stato un conoscente, attirato dal fumo proveniente dall’area, che una volta sul posto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Un cadavere carbonizzato è stato trovato da alcuni cacciatori in una strada di campagna a Giulianova, in provincia di Teramo. Gli investigatori avrebbero identificato il corpo grazie a un tatuaggio: si tratterebbe di Fabiana Piccioni di 46 anni, residente in città. Il - facebook.com Vai su Facebook

Rutino, 46enne trovato morto in campagna: corpo parzialmente carbonizzato - Nel pomeriggio di ieri un uomo di 46 anni è stato trovato senza vita in una zona isolata alla periferia del paese, nei pressi del cimitero. Scrive msn.com

Dramma nel Cilento. Trovato in campagna il corpo carbonizzato di un uomo - Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un 46enne, che si era allontanato da casa poche ore prima. Segnala ondanews.it