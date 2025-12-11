Tronchetti Provera ospite ad Appiano Gentile | la visita per consegnare il calendario Pirelli all’Inter

Tronchetti Provera ha visitato il quartier generale dell’Inter ad Appiano Gentile, consegnando ufficialmente il tradizionale calendario Pirelli. L'evento segna un momento di collaborazione tra il brand e il club nerazzurro, consolidando i rapporti tra le due realtà e sottolineando l'importanza della partnership nel mondo dello sport e del design.

Una mattinata all'insegna della tradizione e dell'eleganza ad Appiano Gentile. I giocatori della Prima Squadra e lo staff tecnico dei nerazzurri hanno ricevuto una visita speciale: quella di Marco Tronchetti Provera. Il Vice Presidente Esecutivo di Pirelli ha consegnato personalmente alla Beneamata il celebre Calendario Pirelli 2026. L'edizione di quest'anno, firmata dal prestigioso fotografo Solve Sundsbo, rappresenta un viaggio visivo che celebra la potenza degli elementi naturali, indagando il profondo legame tra natura ed emozioni umane.

