Trionfo internazionale per il chitarrista ciociaro Massimiliano Testa

Massimiliano Testa, giovane chitarrista italiano di 25 anni originario di Roccasecca, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale. Con il suo talento, ha vinto il Primo Premio alla ventunesima edizione del Montenegro International Guitar Competition, confermando la sua bravura sui palcoscenici mondiali e portando alto il nome della musica italiana.

