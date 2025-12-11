Trieste celebra Nino Benvenuti ai Campionati italiani Assoluti Elite 2025
Trieste si prepara ad accogliere i Campionati italiani Assoluti Elite 2025 di pugilato, che si terranno dal 12 al 14 dicembre al PalaChiarbola. L'evento rappresenta un'importante vetrina per il pugilato italiano, con l'attenzione rivolta anche alla celebrazione di Nino Benvenuti. Un'occasione per gli appassionati di assistere a gare di alto livello e rendere omaggio a una leggenda dello sport.
TRIESTE - Riflettori puntati sul pugilato italiano di nuovo a Trieste con l'edizione 2025 delle fasi finali dei campionati italiani Elite, in programma dal 12 al 14 dicembre presso il palazzetto dello sport PalaChiarbola. La kermesse, che apre il Road to 110 FPI, dedicata a Nino Benvenuti, è stata i.
