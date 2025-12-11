Treviglio entra nel vivo del Natale con musica laboratori e solidarietà

Treviglio si prepara a vivere un intenso periodo natalizio con un ricco calendario di eventi. Musica, laboratori, tradizioni popolari e iniziative di solidarietà animeranno le strade della città, coinvolgendo famiglie e bambini in un'atmosfera di festa e convivialità nelle prossime settimane.

Treviglio. Un fitto calendario di iniziative natalizie animerà la città nelle prossime settimane, tra tradizioni popolari, musica, solidarietà e appuntamenti dedicati a famiglie e bambini. La prima data centrale è quella di sabato 13 dicembre, quando Santa Lucia tornerà in piazza Garibaldi riempiendola dell’atmosfera più attesa dai più piccoli. Nel pomeriggio la piazza diventerà un piccolo villaggio della festa con giochi e attività curate da Fabiana Animazione e con la distribuzione di caramelle da parte dei volontari di NoiXTreviglio e dell’Oratorio San Francesco. Alle 16.30 è previsto l’arrivo di Santa Lucia, con la possibilità per i bambini di scattare una foto ricordo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it