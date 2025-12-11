Trestina | ecco i punti top Lattarulo ansia per la mano

La sedicesima giornata del girone E di serie D si avvicina, con il Prato pronto a tornare allo stadio Lungobisenzio, dove ha conquistato sei vittorie consecutive. Intanto, a Trestina si delineano i punti chiave, mentre Lattarulo esprime preoccupazione per lo stato della mano. Una giornata importante per le sorti delle squadre coinvolte nel campionato.

La sedicesima giornata del girone E di serie D prevede per il Prato il ritorno allo stadio Lungobisenzio, dove i lanieri hanno alle spalle sei successi consecutivi. L’impianto di via Firenze rappresenta insomma un vero e proprio fortino per i biancazzurri, che a livello di rendimento casalingo vedono far meglio solo il Seravezza Pozzi, l’unica squadra ad essersi aggiudicata otto vittorie sul campo amico. Domenica (alle 14.30) i lanieri ospiteranno lo Sporting Club Trestina, ossia la decima forza della classifica, che ha cinque lunghezze di ritardo rispetto alla formazione allenata da Simone Venturi (25 punti contro 20). 🔗 Leggi su Lanazione.it

