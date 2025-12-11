Treni | investito sui binari muore alla stazione di Calenzano Ritardi sulla Firenze-Viareggio

Un incidente si è verificato alla stazione di Calenzano, Firenze, dove una persona è stata investita da un treno e ha perso la vita. L'accaduto, avvenuto attorno alle 12:30, ha causato ritardi sulla linea Firenze-Viareggio. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di ricostruzione, con attenzione rivolta a capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

E' morto dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione di Calenzano (Firenze). E' accaduto attorno alle 12,30, ancora da ricostruire la dinamica per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario

