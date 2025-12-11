Tregua tra Fisco e Campari Ma il prezzo è 400 milioni

Si avvicina una possibile soluzione al contenzioso fiscale tra Lagfin, holding della famiglia Garavaglia, e l'Agenzia delle Entrate. La disputa ha portato al blocco di azioni Campari per circa 1,29 miliardi di euro, ma sembra esserci una tregua in vista, con un costo stimato di circa 400 milioni di euro.

Sarebbe vicino a una soluzione il contenzioso fiscale tra Lagfin, la holding lussemburghese della famiglia Garavaglia, e l'Agenzia delle Entrate che a ottobre aveva portato al congelamento di azioni Campari del valore di circa 1,29 miliardi di euro. Secondo quanto riportano le agenzie Bloomberg e Reuters, infatti, Lagfin sta trattando per pagare circa 400 milioni in un accordo transattivo e risolvere così il caso finito sotto la lente della procura per una presunta evasione fiscale. La cassaforte dei Garavaglia pagherebbe in più tranche: la prima di 150 milioni entro la fine del 2025, con il contante già in cassa, e il resto dal 2027.

