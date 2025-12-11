Tre ubriachi al volante e un quarto alla guida senza patente | 4 denunce in poche ore

Nelle ultime ore, i carabinieri di Portomaggiore hanno denunciato quattro persone per guida pericolosa e irregolarità. Durante un servizio di controllo straordinario nelle aree di Ostellato, Voghiera e Masi Torello, sono stati individuati tre ubriachi al volante e un quarto alla guida senza patente, evidenziando l’importanza di interventi mirati per garantire la sicurezza stradale.

Guida pericolosa, scattano quattro denunce in poche ore. Nel pomeriggio di mercoledì 10, i carabinieri di Portomaggiore hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree residenziali di Ostellato, Voghiera e Masi Torello, sia per contrastare illeciti in genere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

