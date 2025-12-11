Tre punti fondamentali Sale l’entusiasmo dei tifosi | A Chiavari come al Picco

L’entusiasmo tra i tifosi dell’Aquila cresce grazie alle vittorie nei derby contro Sampdoria e Entella. La presenza numerosa allo stadio ’Sannazzari’ testimonia il momento di fiducia e speranza, con l’obiettivo di consolidare la salvezza. L’atmosfera di entusiasmo si fa sentire anche in trasferta, dove il supporto alla squadra si fa sentire come in casa.

Le vittorie nei derby contro la Sampdoria e l’Entella hanno rigenerato entusiasmo fra la tifoseria aquilotta, presnete in gran numero sugli spalti dello stadio ’Sannazzari’: "A Chiavari sembrava di giocare in casa, i tre punti sono fondamentali per la salvezza. Sabato tutti al ‘Picco’ per vincere insieme contro il Modena". E’ soddisfatto Fabio Bisogno: "Abbiamo dato spettacolo, un tifo incredibile che ha trascinato gli Aquilotti ad una vittoria importantissima, contro una diretta concorrente. Le due vittorie nei derby hanno riportato un po’ di entusiasmo e consentito allo Spezia di riportarsi in quota per la salvezza, anche se dal punto di vista tecnico le lacune restano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net