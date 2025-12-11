Travolto da un cinghiale mentre andava in scooter a lavoro | Vivo per miracolo

Un incidente sorprendente si è verificato a Siena, quando un uomo è stato travolto da un cinghiale mentre si recava al lavoro in scooter. L’incidente, avvenuto all’alba di martedì in via Piccolomini, evidenzia ancora una volta il problema della presenza di ungulati nelle zone urbane, con rischi per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.

Siena, 11 dicembre 2025 – Travolto da un cinghiale mentre andava in scooter a lavoro. Un incidente, accaduto all’alba di martedì in via Piccolomini, che ripropone il problema della presenza degli ungulati anche nell’abitato. Un’area, quella che riguarda Valli e fuori Porta Romana, di cui già in passato anche La Nazione si è occupata per segnalare la presenza massiccia di cinghiali che scavano grosse buche anche nei giardini, a ridosso delle abitazioni. Il bilancio dell’incidente è stato pesante. “Mio marito ha riportato la frattura di sei costole, scomposta, la milza lacerata ed una vertebra leggermente scheggiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Travolto da un cinghiale mentre andava in scooter a lavoro: “Vivo per miracolo”

Travolto da un cinghiale mentre andava in scooter a lavoro: "Vivo per miracolo" - Siena, Barbara Lenzi racconta l'incidente accaduto al marito in via Piccolomini: "Frattura scomposta di sei costole, vertebra scheggiata.

